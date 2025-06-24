انتحار شابة في سنجار والعثور على رفات بشرية شرقي الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار لامرأة شابة في قضاء سنجار، والعثور على رفات بشرية تعود لفترة تحرير الموصل في حي الحدباء شرقي المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة سجّلت حالة انتحار لشابة تبلغ من العمر 21 عاماً، داخل منزلها في قضاء سنجار غرب الموصل، حيث أقدمت على شنق نفسها"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية بيّنت أن دوافع الانتحار تعود إلى مشكلات عائلية".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر ذاته أن "قوات الشرطة والدفاع المدني عثرت، اليوم، على بقايا هيكل عظمي بشري تحت عمارة سكنية ضمن مجمع شقق حي الحدباء شرقي الموصل"، موضحاً أن "الرفات تعود على الأرجح إلى فترة عمليات التحرير، وأن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجثة".

وأكد المصدر، إرسال الرفات إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.