انتحار شابة شنقاً في ديالى وأخرى "حرقاً" بنينوى

شفق نيوز- ديالى/ نينوى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بانتحار شابة شنقاً بسبب تدهور حالتها النفسية، فيما أقدمت امرأة في نينوى على إنهاء حياتها "حرقاً" لأسباب نفسية أيضاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشابة من مواليد 2007 وقامت بشنق نفسها بواسطة سلك كهربائي داخل منزلها في منطقة الرحمة بمدينة بعقوبة، لكونها تعاني من مشاكل نفسية بحسب إفادة والدتها.

وأشار إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث.

وفي نينوى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتسجيل حالة انتحار لامرأة "حرقاً" في قضاء سنجار شمالي المحافظة.

وبين أن مستشفى سنجار تسلّم جثة امرأة من أهالي قرية الوردية ضمن قضاء سنجار، بعد إقدامها على حرق نفسها، مضيفاً أن معطيات أولية تشير إلى معاناتها من مشاكل نفسية.

وأضاف أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.