انتحار شابة شنقاً في بغداد والمؤبد لتاجر مخدرات بالبصرة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار شابة داخل منزلها في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، في ثالثة حالة انتحار تُسجل خلال 24 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة من مواليد عام 1992 أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً بواسطة حبل عُلّق بسقف غرفتها، داخل منزلها في مجمع السلطان الثالث بمنطقة البوعيثة التابعة للدورة".

وأضاف أن القوات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.

في السياق، أصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بعد إدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان للسلطة القضائية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضُبط بحوزته كيلوغرام ونصف من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرتين، وكان ينوي الاتجار بهما وبيعهما بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (27/ أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات ديالى احكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية.

وبحسب بيان قضائي، ورد لوكالة شفق نيوز، أقدم المدانون على اختلاس هذه المبالغ مستغلين وظيفتهم في ديوان محافظة ديالى، وذلك من خلال تنظيم 301 صك وهمي، وتحويل الأموال من حساب التعويضات إلى حساب السلف التشغيلية الخاص بديوان المحافظة.

ووفق البيان، صدر الحكم بحقهم استناداً إلى أحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.