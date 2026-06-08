انتحار شابة داخل سيارة "تكسي" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بإقدام فتاة على الانتحار داخل سيارة أجرة "تكسي" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طالبة جامعية في العشرينيات من عمرها استأجرت سيارة (تكسي) لنقلها من الكلية إلى منزلها غربي مدينة الناصرية، وأثناء ذلك قامت بتناول مادة مجهولة ورمت القنينة خارج السيارة".

وأضاف أن "سائق السيارة لاحظت أن الفتاة أغمي عليها فقام على الفور بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في الطريق".

وأشار المصدر إلى أن "سائق السيارة واصل الطريق للمستشفى وتم توقيفه على ذمة التحقيق، فيما نقلت الفتاة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".