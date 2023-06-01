انتحار شابة بظروف غامضة وإصابة 6 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بأن شابة أنهت حياتها شنقاً لأسباب غير معروفة، فيما أصيب ستة أشخاص أغلبهم عناصر أمن بحادث سير شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الأمنية سجلت حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، قامت بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال) داخل منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وبين ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة، وتم نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين الشطرة والناصرية بين ثلاث عجلات إحداهن تابعة لشرطة الرفاعي"، موضحاً ان "الحادث تسبب بإصابة ستة أشخاص أربعة منهم شرطة".