انتحار ستيني في بغداد وإنقاذ امرأة من الغرق بواسط

شفق نيوز- بغداد/ واسط

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار رجل ستيني داخل منزله في العاصمة بغداد، فيما أعلنت شرطة واسط إنقاذ امرأة من حادث غرق بالمحافظة.

وعن تفاصيل حادث الانتحار ببغداد، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "رجلاً كبيراً بالسن يقدر عمره 65 عاماً، أقدم على الانتحار عبر شنق نفسه بواسطة قطعة قماش معلقة بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن قضاء التاجي شمالي العاصمة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته".

وفي واسط، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تمكن أحد رجال نجدة الشرطة بمساعدة المواطنين من إنقاذ امرأة من حادث غرق، بعد تدخل سريع وحاسم"، دون تفاصيل إضافية عن الحادث.