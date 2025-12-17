انتحار رجل وشابة في بغداد وصعقة كهربائية تنهي حياة شاب بكركوك

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار رجل بمادة سامة وإقدام شابة على شنق نفسها بحادثين منفصيلن، فيما لقي شاب مصرعه جراء صعقة كهربائية في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2002 أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل المنزل ضمن منطقة العويسات التابعة لقضاء أبي غريب، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن "خبير الأدلة الجنائية وجهّ بفتح تحقيق بالحادث لتولد شكوك لديه".

وأضاف المصدر أن "رجلاً تولد 1975 أنهى حياته بتناول مادة سامة (الزرنيخ) داخل محله لبيع المواد الغذائية ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبيناً أن "المعلومات تشير إلى أن سبب الانتحار هو نتيجة تراكم ديون عليه تقدر بـ120 مليون دينار عراقي".

وفي كركوك، أبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بأن "شاب تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته بل نقله إلى المستشفى، نتيجة شدة الإصابة التي تعرض لها"، مؤكداً أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذه عند وصوله.

وتابع أن الضحية تم التعرف عليه، وهو شاب يُدعى (ي، ف، ع) ويبلغ من العمر 20 عاماً، ويعمل كاسباً ويسكن حي دروازة، مشيراً إلى أن حادث الصعق وقع في منطقة بارودخانه القريبة من معهد الفنون الجميلة وسط مدينة كركوك.

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث وظروفه، فيما جرى تنظيم الإجراءات القانونية الأصولية وتسليم الجثة إلى ذويه بعد استكمال المعاملات الرسمية.

يُذكر أن حوادث الصعق الكهربائي تشهد تكراراً في بعض مناطق المحافظة، ما يستدعي توخي الحذر واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، لا سيما في الأماكن التي تشهد تمديدات كهربائية عشوائية.