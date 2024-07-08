انتحار رجل وانتشال جثة آخر قضى بظروف غامضة في ديالى وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بانتحار رجل وانتشال جثة آخر قضى بظروف غامضة بحادثين منفصلين في محافظتي ديالى وبغداد.

وقال مصدر في محافظة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية في المحافظة تلقت معلومات عن وجود حادث انتحار في ناحية العبارة منطقة الدوريين وتم الانتقال الى محل الحادث مع مفرزة من الأدلة الجنائية وتبين انتحار رجل بواسطة سلاح بندقية كلاشنكوف بإطلاقة نافذة في منطقة الرأس حيث وجدت الجثة داخل داره على سطح المنزل".

واشار الى "ضبط ظروف فارغة عدد 2 وحسب ادعاء ذويه انه يعاني من حالة نفسية"، لافتا الى "ارسال الجثة الى الطبابة العدلية لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني بأن الشرطة النهرية انتشلت جثة رجل مجهول الهوية من اسفل جسر الجادرية.

ووفقاً للمصدر فأنه "لم تعرف الاسباب اذا كان الحادث نتيجة السباحة او حادث انتحار".