انتحار رجل وامرأة في النجف واعتقال "تاجرة" أعضاء بشرية على خط "ديوانية- أربيل"

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية، اليوم الخميس، بأن رجلاً وفتاة اقدما على الانتحار، فيما تم اعتقال امرأة "خطرة" تعمل بتجارة الأعضاء البشرية في محافظتي الديوانية والنجف.

وفي محافظة النجف، قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على جثة تعود لشاب يبلغ من العمر 25 سنة قضى شنقاً في أحد المنازل قيد البناء بمنطقة أم الخيل وسط الديوانية".

من جهة اخرى افاد مصدر امني بمحافظة النجف لوكالة شفق نيوز إن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار حرقاً داخل منزل زوجها بمنطقة حي المكرمة وسط مدينة النجف، مركز المحافظة، حيث لم يفلح نقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج هناك".

وبين المصدر، ان "سبب انتحار الزوجة يعود لخلافات كبيرة في الآونة الاخيرة مع زوجها، حيث تم طلب الشكوى ضده من قبل ذوي المرأة المنتحرة".

من جانب آخر، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الأجهزة الامنية في محافظة النجف تمكنت من الاطاحة بامرأة خطرة تتاجر ضمن شبكة كبيرة بالأعضاء البشرية".

واضاف المصدر أن "المعتقلة تمكنت من إقناع العشرات من مواطني المحافظة من بيع أعضائهم الجسدية خاصة (الكلية) في مدينة اربيل في اقليم كوردستان".