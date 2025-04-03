انتحار رجل ستيني ومصرع عامل بناء في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع عامل بناء، وانتحار رجل ستيني، بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عامل بناء لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سقوط من إحدى بنايات مجمع (بوابة العراق) السكني ضمن مقتربات مطار المثنى اثناء العمل"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية نقلت جثة المتوفي إلى الطب العدلي كإجراء أصولي".

وفي حادث آخر، بين المصدر، أن "رجلاً تولد 1956 أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل معلق في المروحة السقفية داخل محل سكناه ضمن منطقة الامين، والمعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة تعرضه لضغوط نفسية".