انتحار رجل أربعيني شنقاً داخل منزله شمال شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام رجل في العقد الرابع من عمره بإنهاء حياته شنقاً بواسطة استخدام حزام جلدي داخل منزله في ناحية السعدية، الواقعة شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث عقب تلقيها البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة، وذلك استناداً إلى الإفادات التي أدلى بها ذووه للجهات المتخصصة في موقع الحادث.