في محافظتين.. انتحار رجل بسبب خلافات عائلية ومقتل آخر صعقاً بالكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن رجلاً أقدم على الانتحار بسبب خلافات عائلية، فيما أودت صعقة كهربائية بحياة صياد أسماك بديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن حي الزهراء في قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، وتم التوجه إلى مكان الحادث والعثور على جثة رجل مقتول برصاصة في الرأس".

وأضاف "بحسب رأي خبير الأدلة الجنائية فإن الرجل انتحر داخل منزله بسبب خلافات عائلية مع ذويه وتم العثور على مسدس بجانبه"، مشيراً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي ديالى أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة صياد أسماك بعد فقدانه يوم أمس، مبيناً أن "الصياد تعرض لصعقة كهربائية أثناء صيد الأسماك وسقطه من الزورق في نهر نارين بناحية قره تبة شمال شرقي ديالى".