انتحار حارق يودي بحياة امرأة وطفلتها جنوب الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، اليوم الخميس، بإنتحار امرأة شابة حرقاً ووفاة طفلتها نتيجة النيران جنوب مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن امرأة شابة تبلغ من العمر 21 عاماً أقدمت، اليوم، على حرق نفسها داخل منزلها في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، باستخدام مادة النفط الأبيض نتيجة مشاكل عائلية، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأضاف المصدر، أن الطفلة الوحيدة للمتوفاة، البالغة من العمر عامين، أصيبت بحروق شديدة بنسبة 100%، ونُقلت إلى مستشفى الموصل الجمهوري/ردهة الحروق، لكنها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بإصابتها البليغة.