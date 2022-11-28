انتحار ثاني فتى في بغداد خلال ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتى بمنزله في أحد أحياء العاصمة بغداد، في حادث هو الثاني خلال ساعات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فتى من تولد 2006 انتحر اليوم، بإسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد.

ونقل المصدر، عن ذويه إنه يعاني من حالة نفسية، مشيرا الى فتح تحقيق واخلاء جثته للطب العدلي.

وليل أمس، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن فتى تولد 2007، أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله ضمن منطقة الكريعات في العاصمة بغداد، مؤكداً عدم معرفة أسباب الانتحار.