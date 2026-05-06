انتحار تاجر خضار في كركوك وإصابة عائلة كاملة بحادث قرب عفك

قوة أمنية تطوق مكان الحادث في كركوك

شفق نيوز- كركوك/ الديوانية

أقدم صاحب محل لبيع الخضر والفواكه على الانتحار شنقاً داخل محله في سوق الحويجة بمحافظة كركوك، فيما أُصيب خمسة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير قرب قضاء عفك في محافظة الديوانية، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن صاحب محل لبيع الخضر والفواكه أقدم على الانتحار شنقاً داخل محله في سوق الحويجة، مبيناً أن دوافع الحادث ما تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضاف أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، بانتظار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وفي الديوانية، ذكر مصدر في دائرة الصحة، لوكالة شفق نيوز، أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة أُصيبوا بحادث سير وقع قرب قضاء عفك، حيث جرى نقلهم إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتهم الصحية بالمستقرة.