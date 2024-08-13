انتحار امرأة و مسلح يقتل مدنياً شرقي بغداد

شفق نيوز، أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة، ومقتل شخص بهجوم مسلح بحادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من مواليد 1995، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش معلق بمروحة سقفية داخل منزلها ضمن قطاع 6 في مدينة الصدر شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الانتحار تعود الى خلافات عائلية".

وبيّن المصدر أن "شخصاً مسلحاً فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه مدني ضمن منطقة حي طارق شرقي بغداد، وأسفر عن مقتله في الحال".

وأشار إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال القاتل وإيداعه التوقيف لأغراض التحقيق لمعرفة أسباب ارتكابه الجريمة ونيله جزاؤه".