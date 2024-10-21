انتحار امرأة وإصابة تلميذ بحادث دهس في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بانتحار امرأة وإصابة تلميذ بحادث دهس في محافظتي بغداد وديالى.

وقال مصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة مواليد 1995 أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل ملفوف على رقبتها داخل دارها ضمن منطقة سبع أبكار".

وأشار المصدر إلى أنه "تم التحفظ على زوجها لوجود شكوك حول الحادثة".

وفي السياق، أبلغ مصدر في ديالى الوكالة، أن "تلميذًا في مدرسة ابتدائية أصيب بجروح بليغة إثر حادث دهس من قبل سائق مركبة خصوصية في قضاء بلدروز شرقي ديالى".

ولفت إلى "نقل التلميذ إلى مستشفى بعقوبة لشدة إصابته، فيما تم توقيف صاحب العجلة".