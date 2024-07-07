انتحار امرأة ومصرع أخرى في ديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران طبي ومحلي، يوم الأحد، بانتحار امرأة في ديالى، ومصرع أخرى فضلاً إنقاد مدنيين اثنين بعد سقوط عجلة كانت تقلهم في مشروع ماء كركوك الموحد.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مدنية لعائلة تسكن إحدى قرى قضاء داقوق، سقطت وسط مشروع ماء كركوك الموحد، ولم يستطع سائق السيارة من السيطرة على سرعتها ما تسبب عنها وفاة الام وإصابة الأب وابنه الذين تم انقاذهم من قبل الأهالي".

وفي ديالى، ذكر المصدر، أن "امرأة أقدمت على الانتحار بحرق نفسها عبر سكب النفط على جسدها، وإضرام النار فيه، ضمن ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".