انتحار امرأة وفتاة في بغداد.. وانتشال جثة شاب غريق من نهر دجلة جنوب الموصل

شفق نيوز - بغداد / نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن العاصمة بغداد ومحافظة نينوى شهدتا ثلاث حوادث منفصلة أسفرت عن مصرع امرأة وفتاة بانتحارين متفرقين، فيما انتشلت الشرطة النهرية جثة شاب قضى غرقاً جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من مواليد عام 1974 أقدمت على الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر (السنك) باتجاه نهر دجلة وسط العاصمة بغداد"، مبينًا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمكنت مفارز الشرطة النهرية من انتشال جثتها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث آخر، أشار المصدر ذاته إلى "انتحار فتاة من مواليد عام 2006 شنقاً داخل منزلها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد"، لافتاً إلى أن "خبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق موسع بالحادثة لوجود شكوك تحيط بملابساتها".

وفي محافظة نينوى، أضاف المصدر أن "مفارز الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة شاب من مواليد عام 2008، قضى غرقاً أثناء السباحة في نهر دجلة قرب قرية (البوسيف) الواقعة جنوب مدينة الموصل".

وأوضح أن "الشاب الغريق هو من أهالي منطقة (الطوافة) في الجانب الأيمن للمدينة، وقد اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ونقلت الجثة إلى الطب العدلي تمهيداً لتسليمها إلى ذويه".