انتحار امرأة وشاب بواسطة الشنق ومصرع شخص بحادث دهس في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بانتحار امرأة شاب فيما لقي آخر حتفه بحوادث مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة مواليد العام 1990 أقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بحبل داخل حمام منزلها ضمن "هور رجب" التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأشار إلى انتحار شاب مواليد العام 2005 باسلوب الشنق بواسطة حبل داخل حمام منزله ضمن منطقة "الشاعورة" شرقي العاصمة.

هذا ولقي شاب مواليد 2004 مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس حسب ادعاء والده الذي قام بنقله الى المستشفى ضمن منطقة الخوالد في قضاء "ابو غريب" غربي بغداد، وفقا للمصدر ذاته.