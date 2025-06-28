انتحار امرأة موصلية شنقاً.. ومخاوف من انتشار الظاهرة في نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بأن امرأة أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في حي الإخاء بمدينة الموصل، في أحدث حلقات سلسلة من حالات الانتحار التي تشهدها المحافظة مؤخراً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المرأة، البالغة من العمر 44 عاماً، أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها، وفقاً لما أفادت به دائرة الطب العدلي في نينوى، مشيراً إلى أن الحادث نُسب إلى مشاكل عائلية، بحسب ما أفاد به ذووها.

وأضاف المصدر أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد محافظة نينوى ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الانتحار خلال الأشهر الماضية، وفقاً لمصادر طبية وأمنية، وغالباً ما تُعزى هذه الحالات إلى ضغوط نفسية أو مشاكل اجتماعية واقتصادية، وسط دعوات متزايدة لوضع حلول عاجلة للحد من هذه الظاهرة المقلقة.