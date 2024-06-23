انتحار امرأة وشاب في بغداد وحريق يودي بحياة مواطن أربيلي

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان يوم الأحد، بحالتي وفاة في بغداد وأربيل، الأولى كانت حالة انتحار، والثانية لشخص قضى في حريق.

وقال مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد 2003، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل وقطعة قماش (شال) معلق في سقف منزلها ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة".

ولفت المصدر إلى أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة، فإن المرأة المنتحرة تعاني من ضغوطات نفسية".

وفي بغداد ايضا؛ انتحر شاب تولد 2009 بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة.

وتشير المعلومات الأولية الى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب المصدر.

في حين قال مصدر في أربيل، إن "شخصاً في منطقة (فرمانبران) في اربيل توفي جراء حريق داخل منزله"، مشيرا الى انه من سكنة محافظة.

وبين المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد الوصول الى المنزل لكن الضحية كان قد توفي".