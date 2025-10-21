انتحار امرأة غرب الموصل بعد أيام من وفاة زوجها المنتسب

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء الثلاثاء، بانتحار امرأة داخل منزلها في ناحية العدنانية غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة أقدمت على الانتحار بواسطة بندقية داخل منزلها في قرية قفركي التابعة لناحية العدنانية، حيث تم نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

ووفقاَ للمصدر ذاته، فإن المرأة انتحرت بعد أيام من وفاة زوجها - وهو منتسب في الجيش العراقي - وفاةً طبيعية.

وبيّن أن "سبب الوفاة مرتبط بالحالة النفسية للمرأة إثر وفاة زوجها، وفق التحقيقات الأولية، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته".