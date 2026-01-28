انتحار امرأة عشرينية في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة انتحار لامرأة في ناحية بعشيقة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الجهات المختصة عثرت على جثة امرأة في العشرينيات من عمرها داخل أحد المنازل، مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى إقدامها على إنهاء حياتها على خلفية مشاكل عائلية مرتبطة بحادثة طلاق.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الكشف عن أي تفاصيل شخصية تخص الضحية.

ويسجل العراق حالات انتحار بوتيرة مقلقة تكاد تكون شبه يومية، وفي بعض الأحيان تسجل أكثر من حالة في اليوم الواحد، فخلال اليوم الأربعاء فقط، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز بانتحار طفل يبلغ من العمر 15 عاماً داخل منزله في محافظة ذي قار.

وفي حادثة أخرى، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، مساء الأربعاء، أن مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ شاب كان يحاول الانتحار في شط الحلة، وسط مدينة الحلة (منطقة الكورنيش).

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، أمس الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار لشاب في العقد الثاني من العمر في محافظة النجف، لأسباب ما تزال مجهولة.

ويعد الانتحار ظاهرة متزايدة في عموم المحافظات العراقية خلال السنوات الأخيرة، وقد شملت فئات عمرية مختلفة من الشباب والمنتسبين الأمنيين.

وترجع الجهات المختصة في تحقيقات سابقة لوكالة شفق نيوز أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل اجتماعية ونفسية، منها الضغوط الاقتصادية والبطالة والمشاكل الأسرية، والأزمات النفسية التي يعاني منها البعض في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.