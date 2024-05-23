انتحار امرأة شنقاً في منزلها وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بانتحار شابة في العشرينيات من عمرها شنقاً في منزلها لأسباب نفسية بحسب ادعاء ذويها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 26 عاماً أقدمت على شنق نفسها باستخدام وشاح نسائي (شال) في غرفة نومها داخل منزلها في حي الزوراء وسط المدينة".

وأشار إلى أن "الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب الانتحار حيث ادعى ذووها بأنها تعاني من مشاكل نفسية".

يشار إلى أن محافظة كركوك (255كم شمال العاصمة بغداد) كانت قد سجلت بتاريخ 4 نيسان/ أبريل الماضي انتحار امرأة من مواليد 1982 وسط منزلها الواقع في منطقة شورواو شمالي كركوك، وقبلها بثلاثة أيام سجلت المحافظة حالة انتحار لامرأة بنفس الطريقة بسبب اضطرابات نفسية، كما حاولت طالبة في المرحلة الإعدادية الانتحار بربط عنقها بحبل في أعلى السقف ولكن ذويها علموا بذلك وأنقذتها الشرطة بحي العروبة وسط المحافظة.