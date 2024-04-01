انتحار امرأة بسلاح زوجها في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار امرأة من خلال إطلاق النار على نفسها وسط محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة من مواليد 1986 متزوجة، تسكن في حي المُصلى وسط كركوك أقدمت على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها، برصاصة واحدة في منطقة الرأس".

وأضاف أن "المعلومات الأولية، تشير إلى وجود خلافات ومشكلات عائلية بين الضحية والزوج، وأن قوة من الشرطة حضرت لموقع الحادث وسهلت نقل الجثة إلى مستشفى (آزادي التعلمي)، لكن أثناء معالجتها توفيت من شدة الإصابة".