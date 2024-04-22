"انتحارات القربان المرعبة" تعود إلى ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الاثنين، بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، اليوم الإثنين، إن "حالات الانتحار التي حصلت في قضاء سوق الشيوخ خلال الـ72 ساعة الماضية تندرج ضمن جماعة العلاهية (العلي إلهية) أو القربان، وقد عثرت القوات الأمنية اليوم على أحد المنتحرين مقيد اليدين".

وأضاف أن "تحقيق القوات الأمنية بالحادث توصلت إلى أن الضحية على ما يبدو رفض ظهور اسمه في قرعة الانتحار التقليدية لدى الجماعة، ولذلك تم تقييده وإجباره بالقوة على هذا الأمر".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية نفذت حملات دهم وتفتيش ضد أفراد الجماعة المتطرفة وقد اعتقلت اثنين منهم، وهما قيد التحقيق حالياً".

وكان مصدر أمني في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن "قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار سجل حالتي انتحار فجر اليوم، أحدهما لفتى عمره 15 عاماً"، مبيناً أن الأخير "أقدم على شنق نفسه داخل منزله في الحي العسكري، ما أدى لوفاته فى الحال".

وبين المصدر، ان" الشابين أقدما على الانتحار بعد يومين من حالة مماثلة لصديقهما في ذات المنطقة".