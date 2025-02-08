انبعاثات "كثيفة".. الدفاع المدني يرصد تلوثاً بيئياً في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم السبت، ملاحظة وجود انبعاث "كثيف جداً" من مدخنة محطة كهرباء الدورة الحرارية، فيما كشفت نتائج تنفيذ عملية الرصد هذه بعد الاطلاع على المحطة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بموجب توجيهات وزير الداخلية بشأن رصد مصادر الانبعاث والتلوث البيئي، وبإشراف ومتابعة مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، ومدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، تم تنفيذ عمليات الرصد البيئي ضمن نطاق مسؤولية مركز شرطة بيئة بغداد/الكرخ".

وأضافت، "حيث لوحظ لوحظ وجود انبعاث كثيف جداً من مدخنة محطة كهرباء الدورة الحرارية، لذلك تم الاتصال الفوري بمدير بيئة بغداد وتشكيل فريق بين المركز ومديرية البيئة".

وتابعت، "كما تم إجراء كشف بيئي مشترك على المحطة أعلاه وتثبيت الملاحظات على استمارة الكشف، وتم الاستفسار من مدير قسم التشغيل ووضح أن سبب الانبعاث هو قدم المحطة حيث تم انشاؤها منذ عام 1965 وتعمل بدون فلاتر وبالوقود الثقيل (للجدوى الاقتصادية) ولا يمكن إضافة فلاتر لها لأسباب هندسية وتصميمية ومحالة للاستثمار لإعادة تأهيلها منذ (4) سنوات ولم يتم المباشرة لحد الآن".