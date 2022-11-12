أمانة بغداد تعفي مسؤولين بسبب الأمطار وإحصائية للكميات المتساقطة بالعراق

شفق نيوز/ وجه امين بغداد عمار موسى كاظم، الدوائر البلدية كافة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الامطار التي هطلت فجر اليوم السبت بواقع شدة ٣١ ملم ، مؤكداً اتخاذ اجراءات عقابية واعفاء عدد من المسؤولين المقصرين.

وذكر بيان للامانة ان "كاظم اشرف بشكل مباشر على تفعيل خطة تصريف مياه الامطار وتابع ميدانياً مناطق واحياء العاصمة ووجه باستنفار الجهد البلدي وتشغيل محطات الصرف الصحي بطاقتها القصوى للاسراع بسحب وتصريف مياه الامطار ".

واشار الى ان " هناك بعض المناطق شهدت تجمع لمياه الامطار بسبب الشدة المطرية التي بلغت نسبتها ٣١ ملم خلال ساعتين وهي نسبة تفوق طاقة شبكة التصريف للعاصمة التي تبلغ ٢٢ملم وهناك جهود مستمرة لسحب المياه وتصفيرها خلال ساعات معدودة ".

وتابع البيان بالقول: ان "هناك بعض المشاكل التي واجهت جهود وخطة التصريف تمثلت بانطفاء التيار الكهربائي عن بعض محطات المجاري المهمة وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة ".

واضاف ان " هناك لجانا متابعة تعمل على رصد جميع التلكؤات ومشاكل تجمع المياه وتوجيه الملاكات المختصة لتصريفها باسرع وقت ممكن ".

ووعد امين بغداد "باتخاذ اجراءات عقابية شديدة بحق المقصرين واعفاء عدد من المسؤولين في امانة بغداد في حال عدم الاستجابة لسحب وتصريف المياه خلال وقت قياسي عن جميع مناطق واحياء العاصمة ".

هذا ونشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي جدولا لكمية الأمطار المتساقطة في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية: