امين بغداد الجديد يدشن عمله بإزالة اثار العواصف الترابية

شفق نيوز/ دشّن أمين بغداد الجديد عمار موسى كاظم، يوم الأربعاء، منصبه بإطلاق حملة لغسل وتنظيف شوارع العاصمة، واعداً مرحلة جديدة للنهوض بالواقع الخدمي.

وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بالأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأمين الجديد أكد على جميع الدوائر العمل "كخلية نحل" والاستمرار بتنفيذ حملات النظافة على مدار ٢٤ ساعة وضمن اربع نوبات عمل وتنفيذ حملات الغسل المكثفة عقب انتهاء العواصف الترابية.

واشارت الى ان كاظم عقد اجتماعاً مع وكيليّ امانة بغداد للشؤون الفنية والادارية والمديرين العامين لدوائر الامانة، وشدد على الاستجابة السريعة لتوجيهات رئيس الوزراء اثناء زيارته لمقر امانة بغداد هذا اليوم، "والتي تعد الاولى من نوعها بتاريخ بغداد"، على حد قوله.

وأكد كاظم ان "هناك مرحلة جديدة وتحدياً جديداً امام امانة بغداد لادارة واقع الخدمات بشكل افضل والارتقاء بواقع العاصمة بغداد من خلال ملفات عديدة ابرزها ادارة النفايات واتخاذ الاجراءات السريعة للنهوض بواقع النظافة".

واشار الى ان "اعمال التطوير والاعمار والاكساء مستمرة في جميع احياء مدينة بغداد وسنعمل بروح الفريق الواحد من اجل تطوير واقع العاصمة بغداد".

وتابع "هناك دعم كبير من لدن رئيس الوزراء لانجاح مؤسسة امانة بغداد وتهيئة جميع متطلبات خدمة مدينة بغداد واهلها الكرام الى جانب دعم امين عام مجلس الوزراء ودوره في تسهيل مهام العمل المرتبطة بالوزارات الاخرى".

ووجه امين بغداد جميع المديرين العامين بالتواجد الميداني لمتابعة واقع الخدمات وتنفيذ اعمال خدمية نموذجية ترتقي ومتطلبات المواطنين، وكذلك تخصيص رقم هاتف للاتصال المباشر بكل مدير عام يتم نشره في وسائل الاعلام وعبر البوسترات في مداخل الدوائر ليكون مصدراً مهماً للمواطنين للابلاغ عن اية حالة ابتزاز قد يواجهونها وتخويل مديري الدوائر باتخاذ الاجراءات العقابية والقانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر في وقت سابق قراراً بإقالة أمين بغداد علاء المعمار من منصبه بسبب أن "بغداد وأهلها ظلموا كثيراً، وقد كنت أنتظر من أمين بغداد أن ينهض بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، لكن للأسف النتائج لم تكن ترتقي إلى مستويات التعهدات والتوقعات، بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل واقع خدمات العاصمة إلى مستوى لا يمكن القبول به".

واضاف "ومن أجل العمل سريعاً على تصحيح هذا المسار بإدارة تلبي استحقاقات بغداد الأصالة والعراقة، أوافق على طلب إنهاء تكليف علاء كاظم معن - أمين بغداد"