امطار وزوابع رعدية تسبقها درجات حرارة مرتفعة في مناطق بالعراق

شفق نيوز/ توقع منبئ جوي، يوم الثلاثاء، هطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية يوم الخميس المقبل تتأثر بها مناطق مختلفة من البلاد، لافتاً الى ارتفاع بدرجات الحرارة يسبق ذلك في المناطق الوسطى والجنوبية.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز إنه "يتوقع وجود أمطار وزوابع رعدية ابتداءً من مساء يوم الخميس تتأثر بها مناطق مختلفة في البلاد وتكون الأمطار متوسطة الشدة أحياناً وقد تضعف الفرص لبعض الأجزاء في المناطق الغربية".

وأضاف الزيادي أن "من المتوقع أيضا ان تسبق هذه الحالة ارتفاع كبير بدرجات الحرارة يوم الخميس، تقارب ٣٠ درجة مئوية في بعض المدن الوسطى والجنوبية بسبب تقدم كتلة دافئة مصحوبة برياح جنوبية شرقية".

وشهد العراق موجات من هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة كانت اشدها في إقليم كوردستان وأدت الى حدوث فيضانات وخسائر مادية وبشرية.