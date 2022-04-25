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امطار الصيف في العراق.. تتوقف غداً وتعاود الهطول نهاية الاسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-25T05:58:20+0000
امطار الصيف في العراق.. تتوقف غداً وتعاود الهطول نهاية الاسبوع

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين، بتوقعاته لموعد انتهاء الموجة المطرية في العراق.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن "غالبية مناطق العراق تتأثر اليوم، بهطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، وغالباً رعدية في بعض المناطق، وأحياناً ضئيلة لمناطق اخرى"، متوقعاً "استمرار تاثيرها في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة".

وبين الزيادي، ان "موجة الامطار هذه ستتوقف يوم غد الثلاثاء، على أن تعود الأربعاء والخميس المقبلين".

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد، بينها العاصمة بغداد امس الاحد، هطول امطار غزيرة في ظاهرة غير مألوفة مع بداية فصل الصيف شديد الحرارة.  

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