امر عاجل لقادة الجيش العراقي بالمعايشة لمدة شهر

شفق نيوز/ اصدر وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الاثنين، أمراً لجميع قادة الجيش بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر ابتداء من معاوني رئيس اركان الجيش وصولا الى امري الافواج.

وذكر بيان لمكتب الوزير، "يتم خلال المعايشة رفع التقارير لمراجعهم من اجل متابعة كل ما من شأنه تلبية متطلبات الجيش والوقوف على كل السلبيات التي لاحظها وزير الدفاع خلال زياراته المفاجئة للوحدات العسكرية ومعالجتها وبيان أسبابها ومعاقبة المقصرين ومكافأة المتميزين".

وقال إن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.