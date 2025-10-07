امرأة "تنحر" طفلة لسبب مجهولة وشابة تنهي حياتها جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بقيام امرأة بـ"نحر" طفلة من أقاربها لسبب مجهول، فيما أقدمت شابة على الانتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة أقدمت على نحر بنت عمها البالغة من العمر أربع سنوات بسكين حادة في قرية الرميض بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الجريمة لم تُعرف دوافعها لغاية الآن، حيث تم التحفظ على المتهمة على ذمة التحقيق".

وأشار المصدر إلى أن "شابة في الثلاثينيات من عمرها أقدمت على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة بندقية كلاشنكوف في قرية البعييات التابعة لقضاء الإصلاح أيضاً"، مضيفاً أن "دوافع الانتحار ما تزال مجهولة لدى الأجهزة الأمنية حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".