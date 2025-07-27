امرأة تنتحر بطريقة "شنيعة" في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بانتحار امرأة بطريقة "شنيعة" لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ربة بيت من مواليد 1987 أقدمت على الانتحار بصعقة كهربائية لأسباب مجهولة، حيث قامت بتقييد معصميها بأسلاك الكهرباء وربطهما بمفتاح التيار الكهربائي داخل منزلها في أطراف قضاء المنصورية شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مصرعها في الحال".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".