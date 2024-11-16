امرأة تفقد رضيعتها على سريع "القاسم" وحجر يصيب ضابطاً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع طفلة رضيعة نتيجة حادث سير، فيما أصيب ضابط رفيع بحجر في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بـ"انقلاب عجلة نوع (ماليبو) نتيجة فقدان السيطرة عليها كانت تقودها امرأة على سريع محمد القاسم، ما أدى إلى وفاة ابنتها تولد 2023، بالإضافة إلى تضرر المركبة بالكامل".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى إصابة ضابط برتبة رائد منسوب الى الدفاع المدني، نتيجة تعرضه لحادث سقوط حجر على رأسه أثناء عمليات إخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة بمنطقة كسرة وعطش، مؤكداً نقله إلى المستشفى وإخماد النيران".