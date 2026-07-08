امرأة تسقط من أعلى بناية أثناء هروبها من حريق ببغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أُصيبت امرأة بكسور، يوم الخميس، إثر اندلاع حريق داخل قاعة رياضية نسائية في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع داخل بورد كهرباء في قاعة رياضية نسائية، ما أدى إلى حالة هلع داخل المكان، قبل أن تسقط امرأة من الطابق العلوي، الأمر الذي تسبب بإصابتها بكسور.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الموقف، من دون تسجيل خسائر بشرية أخرى.