ديالى.. امرأة تسحق رأس زوجها حتى الموت ورجل يقتل ابن عمه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، بمقتل رجل على يد زوجته جراء خلاف عائلي، بينما قتل رجل ابن عمه بسبب منشور على فيسبوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "خلافا عائليا بين رجل وزوجته في العقد الخامس من عمرهما في حي بلور غربي المقدادية تطور للضرب".

وأضاف أن "المرأة أقدمت على ضرب زوجها بحجر كبير على رأسه ما تسبب بمقتله على الفور"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن رجلا قتل على يد أقاربه بسبب منشور على فيسبوك تسبب بصراع انتهى بالقتل.

وأوضح المصدر أن "رجلا قتل على يد ابن عمه في قرية العمرانية جنوبي ناحية الوجيهية (٢٥ كم شمال شرق بعقوبة) بسبب مشكلة نشبت بينهم جراء منشور على الفيسبوك يخص زعامة القبيلة".

واضاف ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".