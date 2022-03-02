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امريكا تعلن اعادة تشغيل برنامج اللاجئين العراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-02T04:47:23+0000
امريكا تعلن اعادة تشغيل برنامج اللاجئين العراقيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تشغيل برنامج الوصول المباشر للعراقيين المرتبطين بالولايات المتحدة (برنامج قبول اللاجئين في أميركا)، أو مايعرف بـ"برنامج P-2 العراقي".

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم للوزارة، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تتاح الفرصة لأولئك الذين ضحوا بسلامتهم من أجل مصالحنا للبحث عن ملجأ في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العراقيين الذين خدموا إلى جانب أفراد القوات الأميركية.

وقال البيان إنه "بعد استعراض مستفيض، استأنفنا معالجة قضايا عدد مختار من القضايا العراقية من نوع P-2 التي كانت قد علقت سابقا أثناء استعراضنا للبرنامج".

وتابع أنه "بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، سنواصل مراجعة ومعالجة جميع القضايا العراقية الأخرى القائمة من نوع P-2 التي يمكن أن تمضي قدما وكذلك قبول طلبات جديدة للبرنامج".

وأضاف قوله: " حددنا وحللنا القضايا التي أدت إلى تعليقنا للبرنامج في يناير 2021، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم النظر في هذا البرنامج الإنساني الهام فقط للعراقيين المخلصين والمؤهلين الذين دعموا الجهود الأميركية في العراق.

ويخضع جميع اللاجئين لأعلى مستوى من الفحص والتدقيق الأمني، بحسب البيان، بما في ذلك إجراء مقابلات مستفيضة وفحص المعلومات البيومترية.

وأضاف البيان أنه "فيما يخص قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، فإن سلامة وأمن الشعب الأميركي هو أعلى معيار لدينا".

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