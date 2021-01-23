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امريكا تعلق برنامج قبول لاجئين عراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-23T04:31:55+0000
امريكا تعلق برنامج قبول لاجئين عراقيين

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعلق لـ90 يوما برنامج قبول اللاجئين العراقيين "الذين ساعدوا في الجهود الحربية الأمريكية"، وفقاً لصحيفة "واشنطن تايمز"

ونقلت الامريكية عن الوزارة قولها، إن هذا القرار جاء بعد أن كشفت السلطات يوم الجمعة أن البرنامج المعني قد تم انتهاكه في محاولة لسرقة ملفات اللاجئين.

وذكر القائم بأعمال وزير الخارجية، دانييل سميث، بأن السلطات بحاجة إلى دراسة "نقاط الضعف" في برامج اللاجئين العراقيين، لكنه أصر على أن برنامج اللاجئين الأوسع لا يزال آمنا.

وتم إنشاء برنامج اللاجئين العراقيين الخاص في سنوات رئاسة جورج بوش، وكان الهدف منه مكافأة العراقيين الذين عملوا كمرشدين أو مترجمين لفائدة الولايات المتحدة خلال الحرب هناك، إذ أنهم غالبا ما قاموا بمخاطر شخصية كبيرة وأصبحوا أهدافا للانتقام بسبب مساعدة الأمريكيين.

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" إن عشرات الآلاف من طلبات اللجوء تمت معالجتها من خلال هذا البرنامج على مر السنين.

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