امريكا تعزي العراق بوفاة الشاعر مظفر النواب

شفق نيوز/ قدّمت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم السبت تعازيها بوفاة الشاعر العراقي البارز مظفر النواب.

وقالت السفارة في بيان اليوم، إن "شعر النواب أعطى صوتًا لتطلعات عدد لا يحصى من العراقيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان "سوف يعيش إرثه في شعره. ونشارك الشعب العراقي في حداد وفاته، ودعواتنا لأهله وأحبابه".

كان الموت قد غيّب، أمس الجمعة، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز 88 عاماً، فيما نعاه شعراء ومقربون النواب في تدوينات، بعد معاناة مع المرض.

وتوفي النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن.

والنواب سليل عائلة أدبية ثرية تنتمي إلى البيت الهاشمي، وكان جده لوالده يقرض الشعر بالعربية والفارسية.

وتمكّن النواب من صناعة شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً الى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد، وهذا ما جعله شريدا في المنافي في أغلب عقود حياته.