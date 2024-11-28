امتعاض مسيحي من مشروع يطال أقدم مقابرهم في كركوك: أملاكنا خط أحمر

شفق نيوز/ أعربت رئيسة كتلة "بابليون" في مجلس كركوك، أنجيل زيا، يوم الخميس، عن رفضها لقيام بلدية المحافظة بتنفيذ مشروع خدمي يؤدي إلى التجاوز على أقدم مقبرة للمسيحيين في المدينة، مشددة على أن أملاك المسيحيين "خط أحمر".

وقالت زيا لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة الواقعة في حي العمل الشعبي أقدم مقبرة مسيحية في كركوك، ومشروع المجسر الذي باشرت البلدية بتنفيذه سيدمر أجزاء من المقبرة وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولن نسمح بالتعدي بشبر واحد على مقبرة المسيحيين".

وأضافت "المشروع تم إيقافه من قبل محافظ كركوك ريبوار طه ولكن عضواً في مجلس كركوك ذهب إلى البلدية وطالب باستئناف العمل بالمشروع وهذا الأمر مرفوض من قبل المكون المسيحي".

وتابعت "حراس المقبرة أبلغونا باستئناف العمل بالمشروع وقمنا بزيارة إلى الموقع وأبلغنا الجهات الرسمية بضرورة وقف التنفيذ"، مؤكدة أن "أملاك وأراضي المكون المسيحي في كركوك خط أحمر ولن نقبل بأي تجاوزات عليها وسيكون لنا موقف قانوني رسمي ضد أي تجاوز".