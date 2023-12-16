امتعاض في خانقين لمنع الإعلاميين من تغطية التصويت الخاص

شفق نيوز/ اعرب اعلاميون في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم السبت، عن استيائهم و امتعاضهم من منع تغطية التصويت الخاص وعدم تخصيص مركز للدخول والتواجد.

ونقل إعلاميون لوكالة شفق نيوز، ان قرار مفوضية الانتخابات بعدم تخصيص مركز لدخول الإعلاميين في خانقين خطأ كبيرا، مبينين أنه تسبب بحرمان اعلاميي خانقين من تغطية التصويت الخاص.

واعتبروا، أن قرار مفوضية الانتخابات خطوة غير موفقة ولا مدروسة كونها حرمت مكوناً اساسياً من الحق الاعلامي ونقل مجريات الانتخابات للرأي العام في خانقين والمناطق الكوردستانية.

فيما رد مسؤول اعلام مكتب ديالى الانتخابي سلام مهدي، عبر حديث أدلى به لوكالة شفق نيوز، بأن مركزين انتخابيين فقط خصصا لدخول الإعلاميين خلال التصويت الخاص احدهما في بعقوبة والآخر في المقدادية .