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امتدحوا إعفاءها ضريبباً.. الفاكهة المستوردة تسيطر على السوق وتوازن سوق الأسعار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-25T12:59:39+0000
امتدحوا إعفاءها ضريبباً.. الفاكهة المستوردة تسيطر على السوق وتوازن سوق الأسعار

شفق نيوز/ عد مواطنون وبائعو فاكهة في بغداد، يوم الاثنين، المستورد من الفاكهة أصبح يغطي على السوق العراقية، فيما بينوا أن اعفاء هذه المواد من الضرائب أسهم في تقليل سعرها وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

وقال مواطنون التقاهم مراسل شفق نيوز في بغداد إن "كل ما موجود من فاكهة بالأسواق هي مستوردة من مصر وتركيا وايران".

وأضاف المواطنون أن "الأسعار الحالية تتناسب مع قدراتنا الشرائية في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار لجميع المواد وخصوصا الفواكه والمواد الغذائية مع شهر رمضان".

من جهتهم قال أصحاب بيع الفاكهة جوالين لمراسل شفق نيوز إن "اعفاء الفاكهة المستوردة من الضرائب اسهم بخفض أسعار الفواكه في السوق بشكل عام ، فمثلا كان سعر الكيلو الواحد من الرمان 1000 دينار، وقد أصبح الآن سعره 500 دينار، كما أن سعر البرتقال كان مرتفعا جدا والان أصبح سعره 750 دينار".

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