"امتداد": اختيار محافظ ذي قار من قبل الاحزاب سيجعله خاضعاً للعصابات الاقتصادية

شفق نيوز/ اكدت حركة "امتداد" الفائزة بالانتخابات التشريعية، يوم الخميس، على ان يتم اختيار محافظ ذي قار الجديد من خلال الانتخاب المباشر من قبل اهالي المحافظة، وذلك عقب تقديم محافظ ذي قار احمد الخفاجي استقالته من منصبه.

وقالت الحركة التي انبثقت من ساحة احتجاجات الحبوبي في الناصرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلية اختيار المحافظ بعيدا عن الانتخاب المباشر من الشعب سيجعله مصدر خلاف بين قبول ورفض ولا يكون المجتمع له ظهيرا ومصدر قوة".

وحذرت من ان اختيار المحافظ بهذه الطريقة ستجعله "ضعيفا في مواجهة ملفات الفساد وابتزاز أحزاب السلطة ولجانها وعصاباتها الاقتصادية، وغير قادر على تحقيق مطالب الناس والعدالة الاجتماعية".

ودعت الحركة "الشباب إلى التهدئة وضبط النفس والتحلي بالصبر حتى مصادقة المحكمة الاتحادية واكتساب المرشحين الفائزين عن (امتداد) صفتهم القانونية كأعضاء في مجلس النواب ودعمهم شعبيا للمطالبة بالحقوق وممارسة الدور الرقابي على الدوائر الخدمية المحلية والمحافظ ونوابه وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار وصندوق الإعمار وغيرها".

وفي وقت سابق، اعلن محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، استقالته من منصبه، عازيا الامر لعدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين في المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نائبه الأول محمد هادي سيتولى ادارة المحافظة لغرض تسيير أمور عملها لحين تسمية المحافظ الجديد في بغداد.

وذكر الخفاجي أن "تقديم استقالته من منصبه جاء بسبب عدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين، وليس كما يشاع بأنه بسبب الخلاف مع بغداد على امور تتعلق بالمشاريع الخدمية في المحافظة".

وبين، أنه "لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن كمحافظ، والنائب الاول محمد هادي هو من سيتولى ادارة امور المحافظة لحين اختيار اسم المحافظ ".

من جانب آخر، اعقب مؤتمر محافظ ذي قار، دخول مجموعة من المتظاهرين ممثلين عن ساحة الحبوبي يرفضون تولي النائب الاول محمد هادي منصب محافظ ذي قار "لا اصالة أو وكالة "، مؤكدين "سنلجأ لطرق واساليب غير محببة لدى الجميع إن تم تمرير الامر، وعلى حكومة الكاظمي رفض استقالة المحافظ احمد الخفاجي " وفق قولهم.

ولاحقاً أكد مصدر مطلع موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي يبحث مع فريقه الحكومي ترشيح محافظ جديد لذي قار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان مصدر سياسي خاص، كشف لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت خلال الساعات الماضية من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المحافظ رفض طلبها وأصر على الاستمرار بالمنصب".