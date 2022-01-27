امتحانات في العراء.. التربية تحقق بواقعة "ام النخيل" في ذي قار

شفق نيوز/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، يوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة أم النخيل حول بعض الإجراءات المتبعة أثناء الامتحانات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الدليمي أمر بإعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة ايام، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض أبناءنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا.

ونقل البيان عن الدليمي قوله: "لن نسمح لأحد بالاساءة للعملية التربوية ولا لابنائنا الكرام"، مؤكداً حرص الوزارة على بقاء سمعة العراق التعليمية متميزة ورصينة كما يعرفها الجميع.