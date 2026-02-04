امتحانات الطلبة الخارجيين.. تبدأ غداً بمشاركة أكثر من 430 ألف طالب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الأربعاء، اكتمال جميع استعداداتها لأداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025–2026، والتي ستنطلق يوم غدٍ الخميس، بمشاركة أكثر من 430 ألف طالب وتلميذ من المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والمهني.

وقال بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة ورد وكالة شفق نيوز، إن الطلبة الخارجيين سيكونون "موزّعين على 2,092 مركزاً امتحانياً في جميع محافظات العراق، حيث تم تخصيص 780 مركزاً للمرحلة المتوسطة و398 مركزاً للمرحلة الإعدادية بجميع فروعها، و457 مركزاً للفرع المهني إضافة الى القاعات الامتحانية للمرحلة الابتدائية".

وأوضح بيان الوزارة، أن الاستعدادات شملت "تجهيز القاعات بالمستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مع توزيع المراكز بشكل يضمن انسيابية الأداء وسهولة وصول الطلاب إلى مقار امتحاناتهم".

كما أكد البيان، أن العملية "جرت ضمن إجراءات تنظيمية ولوجستية متكاملة، شملت تأمين الملاكات التربوية والإشرافية والتنسيق المستمر مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لضمان نجاح الامتحانات مع الحفاظ على العدالة والنزاهة"، مشدداً على "أهمية التزام الطلبة بالتعليمات والضوابط المعتمدة ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح، مع اعتماد وسائل حديثة لمكافحة الغش لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة".