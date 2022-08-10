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امتحانات السادس الإعدادي.. موعد النتائج وآخر المستجدات

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-10T11:31:58+0000
امتحانات السادس الإعدادي.. موعد النتائج وآخر المستجدات

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، آخر مستجدات امتحانات الصف السادس الإعدادي في عموم البلاد، لافتة إلى أن إعلان النتائج النهائية بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية كافة.

وأخبر مصدر في الوزارة، وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، أكملت تصحيح ثلاثة إلى أربعة مواد دراسية للصف السادس الإعدادي، بفروعه كافة (العلمي والأدبي والمهني)".

وأضاف المصدر، أن "الانتهاء من تصحيح جميع الدفاتر الامتحانية للمواد الدراسية، سيتم خلال مدة لا تقل عن 10 أيام، ومن بعدها يتم تدقيق الدفاتر الامتحانية ونقل درجات الطلبة".

وأشار إلى أن "إعلان النتائج النهائية لامتحانات السادس الإعدادي بفروعه كافة، سيتم بعد أيام من الانتهاء من عملية تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية".

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