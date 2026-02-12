امانة مجلس الوزراء توجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

شفق نيوز - بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، توجيهًا بتقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة خلال شهر رمضان.

وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في بيان اليوم، أن التوجيه تضمن تخويل الجهات المعنية صلاحية تحديد ذلك في بداية الدوام الرسمي أو نهايته.

يأتي ذلك استنادًا إلى الفقرة (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء (128 لسنة 2025) المتضمن توصيات اللجنة المعنية بتقديم التوصية الملائمة من الناحية القانونية بشأن اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، بحسب البيان.

وفي كل عام ومع حلول شهر رمضان تقرر الحكومة العراقية، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط إما في بداية الدوام أو في نهايته.