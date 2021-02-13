امانة بغداد تتسبب بقطع خدمة الانترنت عن مدينة الصدر

شفق نيوز/ أعلن عدد وكلاء خدمة الانترنت، اليوم السبت، عن قيام امانة بغداد بقطع الخدمة عن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، نتيجة اكساء الطرق والصرف الصحي بشوارع المدينة.

وقال أحد الوكلاء لـوكالة شفق نيوز، إن "دائرة مجاري بغداد قامت، صباح السبت، بالمباشرة بحفر شارع السفارة بمدينة الصدر لمد أنابيب الصرف الصحي، مما تسبب ذلك إلى قطع خدمة الانترنت للكابل الضوئي في المدينة".

وأضاف الوكيل الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ إن "الغريب بالموضوع، تم إجراء سلسلة اتصالات بوزارة الاتصالات وشركة IQ الشركة المنفذة للكابل الضوئي، إلا أنهم أبلغونا أنه لا يوجد أي مسار للكابل في موقع الحفر، إلا ان العكس الصحيح".

وتابع الوكيل، إن "انقطاع خدمة الكيبل الضوئي عن مدينة الصدر سيتسبب بمشاكل كثيرة لدى الوكلاء والمشتركين، وقد تصل إلى مظاهرات بسبب اعتماد الآلاف من العوائل على الخدمة للدراسة الالكترونية".

ولفت وكيل خدمة الانترنت، إلى "استغرابه من عدم معرفة وزارة الاتصالات وشركة IQ مسار الكابل الضوئي في مدينة الصدر".